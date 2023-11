Calcio: Sarri, ‘con il Celtic partita complicata, è il momento di compattarci’

Roma, 27 nov. – (Adnkronos) – “Il Celtic ha buoni ritmi, buona intensità, discrete qualità tecniche non ci dobbiamo illudere per i risultati negativi in trasferta. Sarà una partita complicata”. Lo dice l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League in casa contro il Celtic Glasgow. “E’ il momento di compattarci sperando che l’atmosfera della Champions ci dia qualcosa in più”, aggiunge il tecnico toscano che fa poi la conta degli indisponibili. “Zaccagni, Romagnoli e Casale sono fuori, sta meglio Rovella. Facciamo l’ultimo allenamento e tiriamo le somme”.