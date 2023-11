Spazzare via ombre e punti di domanda. Il faccia a faccia con il Monterosi per il Benevento rappresenta l’occasione giusta per conquistare quel successo riparatore che possa permettere ai giallorossi, in un colpo solo, di risollevare il morale e di non perdere contatto con le posizioni di vertice della classifica. Il calendario dà apparentemente una mano all’undici di Andreoletti che ospiterà questa sera il fanalino di coda del girone, ma per voltare realmente pagina la Strega dovrà innanzitutto dimostrare di essere più forte dell’ennesima emergenza che l’ha colpita.

