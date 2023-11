Sorpresa amara per i gestori di un locale pubblico bar a Torrecuso. Ieri mattina, all’alba, nell’atto di riaprire l’esercizio per lavorarvi hanno scoperto che ignoti erano riusciti a forzare l’ingresso e penetrare all’interno. Si sono immediatamente avveduti che i malviventi hanno concentrato le proprie attenzioni sulle slot machine presenti nel locale, forzandole e appropriandosi del denaro che era al loro interno, per poi fuggire e fare perdere le proprie tracce.

