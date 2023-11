Si era reso irreperibile dopo aver speronato più volte per le vie del centro cittadino la ex compagna con l’intento di bloccarla, non riuscendovi in quanto la giovane è riuscita a raggiungere la Caserma dei Carabinieri, dove si è recata per denunciarlo. Quanto accaduto nella notte tra il 24 e il 25 novembre, dunque in corrispondenza con la giornata internazionale contro la violenza ai danni delle donne, a Vitulano.

