Giustizia: Rossomando, ‘curiosi di sentire chiarimenti Crosetto in Parlamento’

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “A questo punto siamo veramente curiosi di ascoltare in Parlamento i chiarimenti del ministro Crosetto. Innanzitutto a quali riunioni faccia riferimento”. Lo dichiara la vicepresidente dem del Senato, Anna Rossomando.

“Perché se si tratta della solita palla in tribuna per nascondere gli insuccessi del governo, a partire dalla manovra, questa volta il rischio è la rottura degli equilibri istituzionali. Se invece il ministro fa riferimento a dibattiti pubblici su riforme anche istituzionali, speriamo che per Crosetto sia ancora consentito discutere ed eventualmente criticare nell’ambito di una democrazia liberale”.