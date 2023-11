“Continua a ricevere minacce e telefonate anonime a casa Loredana Chianchiano, la donna vittima di stalking e aggressione da parte di un uomo che risulta attualmente detenuto nel carcere di Benevento. Non sono bastate 11 denunce per molestie e maltrattamenti a fermarlo. Neanche il carcere, nel quale è attualmente detenuto per altri reati, è riuscito a fermarlo visto che l’uomo è riuscito a rintracciarla sia telefonicamente che tramite social, oltre a farla pedinare da un complice successivamente individuato”.

E’ la denuncia del parlamentare Francesco Emilio Borrelli e del giornalista Gianni Simioli, conduttore de la radiazza, ai quali la donna è tornata a chiedere aiuto per tutelare se stessa e le sue due figlie rispetto le minacce ritenute come provenienti dall’uomo internato nella casa circondariale di Benevento.

