Violenza su donne: Schlein, ‘risorse subito già in questa manovra’**

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Siamo tutti scossi. Abbiamo visto il minuto di rumore dei ragazzi nelle scuole. La repressione non basta, serve la prevenzione e diciamo al governo che per farlo servono le competenze dei centri antiviolenza. E da lì che bisogna partire ed è indecente che nelle istituzioni ci sia chi nega che ci sia un tema di cultura patriarcale. Ed è una responsabilità soprattuto degli uomini destrutturarla”.

“Siamo riusciti a inserire la formazione nella legge appena approvata. Ma mancano fondi. Ora, a partire da questa manovra, troviamo le risorse. Perchè non ci sia una sola donna che quando va a fare una denuncia non sia presa sul serio”.