Violenza su donne: Paita (Iv), ‘insieme contro l’orrore, ora salto culturale’

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Contro l’orrore della violenza sulle donne dobbiamo essere tutti uniti, forze politiche di maggioranza e opposizione, donne e uomini. Insieme, per dire che serve un salto culturale, e che le ragazze hanno il diritto di essere libere, ambiziose e di potersi realizzare. Ovunque nel mondo”. Così la senatrice Raffaella Paita, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre.

“Giusto manifestare quindi per la violenza contro le donne, ma i diritti vanno difesi sempre. Per questo – aggiunge Paita – condanno la scelta della piattaforma della manifestazione di oggi a Roma: dimenticare le violenze subite dalle donne israeliane è una discriminazione inaccettabile”