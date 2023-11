Violenza su donne: Furfaro, ‘dare voce a queste piazze, noi faremo nostra parte’

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Guardate bene le piazze stracolme. Guardate le centinaia di migliaia di persone che manifestano in ogni angolo d’Italia. Che lottano contro la violenza di genere, contro il patriarcato, che si battono per una società in cui rispetto e libertà siano pilastri inossidabili. Che chiedono una politica femminista e attenta alle differenze. La politica e i media abbiano il coraggio di darle voce. Perché è l’Italia migliore. State certi che noi faremo la nostra parte”. Così su twitter Marco Furfaro della segreteria Pd.