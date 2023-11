Sicilia: Corte conti sospende giudizio parifica rendiconto Regione

Palermo, 25 nov. – (Adnkronos) – I giudici della sezione di controllo della Corte dei Conti, accogliendo la richiesta della procura generale, hanno sospeso il giudizio di parifica del rendiconto della Regione Siciliana per il 2021, rinviando alla sentenza della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata nel decorso giudizio di parificazione per l’esercizio 2020. La Suprema Corte deve pronunciarsi sui tempi di ripiano del disavanzo 2018. Secondo i giudici contabili, la Regione avrebbe dovuto ripianare il disavanzo in tre anni, secondo il governo regionale in 8 anni sulla base della legge dello Stato approvata l’anno scorso.