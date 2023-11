Ormai a Sant’Agata de’ Goti non vi è serata senza furto. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17:30, brutta sorpresa per un residente in via Pennino. Uditi rumori che provenivano dall’esterno, gli inquilini hanno prontamente acceso tutte le luci interne determinando con questa intuizione alquanto provvidenziale la fuga dei malviventi che, intanto, si erano già portati sul balcone di casa.

