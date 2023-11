Viaggia verso l’epilogo la vicenda della cava calcarea abusiva scoperta nel 2020 in un’area rurale di San Giorgio del Sannio. Un episodio emerso a dicembre di tre anni fa, quando i Carabinieri forestali segnalano la realizzazione di lavori di sbancamento non autorizzati in località Porreta, a San Giovanni. Ne segue un sopralluogo dei tecnici regionali, che insieme ai militari del Nipaaf di Benevento accertano l’esecuzione di uno scavo su una superficie di oltre 5mila metri quadri, dove è stato estratto materiale litoide per 12.955 metri quadri. Da qui parte l’iter che si concluderà il 6 dicembre prossimo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia