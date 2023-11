Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Dire che sono fascisti, pericolosi o pazzi non basta più. Ed in questo clima che proposte come quelle del premierato all’italiana, il premierato di Meloni non suscitano sufficiente indignazione. Sono proposte che non hanno nulla a che vedere con la stabilità, è una proposta che vuole l’accentramento del potere senza limiti e senza bilanciamenti”. Così Riccardo Magi di Più Europa intervenendo al congresso di Sinistra Italiana.