Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Io sono la segretaria di un partito che in passato ha fatto degli errori. Ora cerchiamo di rimediare: non finanzieremo più la guardia costiera libica. Ed è ora di cambiare la Bossi-Fini che non abbiamo cambiato quando eravamo al governo. Facciamolo insieme, siamo qui per ricucire un rapporto”. Così Elly Schlein al congresso di Sinistra Italiana.