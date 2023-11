Manovra: Bonelli, ‘troppe bugie Meloni, iniqua dal punto di vista sociale e ambientale’

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Sono tante le bugie di Giorgia Meloni sulla finanziaria, dice che ha fatto una manovra sobria che aiuta gli gli italiani ma i dati la smentiscono completamente: salva le banche e le società energetiche bancarie dalla tassa sugli extraprofitti non facendogli pagare almeno 12 mld di euro ma spreca 12 miliardi di euro per il ponte sullo Stretto di Messina e taglia la sanità, le pensioni e non fa nulla per i salari poveri. E’ una manovra iniqua dal punto di vista sociale e ambientale”. Cosí a margine della conferenza stampa sul Ponte dello Stretto a Messina il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.