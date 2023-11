Il giorno del centrodestra. Finalmente, stamattina, i possibili contraenti del patto elettorale per le Provinciali si ritroveranno attorno ad un tavolo. Le premesse per una soluzione positiva in apparenza non sono eccessive. Ma, alla fine, la sensazione è che un’intesa per una lista unica si troverà. Esito più imposto che scelto. Perché andare oggi disuniti ed in ordine sparso equivarrebbe a pregiudicare ogni tipo di accordo allorquando occorrerà individuare il nuovo consiglio provinciale restituendo voce agli elettori.

