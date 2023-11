Una parentesi nel Sannio passando sottotraccia tra le luci di un Benevento “costruito per stravincere”. Poi una lunga carriera in Lega Pro e l’atterraggio al Monterosi Tuscia, da capitano. Danilo Piroli lunedì sera tornerà al “Vigorito” e ritroverà la sua Strega in Serie C dopo aver seguito, anno dopo anno, la scalata dei giallorossi verso la Serie A: “Il Benevento l’ho sempre seguito tutti gli anni – ha rivelato a Il Sannio Quotidiano – da quando andai via fino alla scalata verso la Serie A. Quest’anno come al solito hanno costruito una squadra molto importante con giocatori di altre categorie, hanno qualità ma anche fisicità, sono tra i favoriti per la vittoria finale”.

