L’onda lunga del dispiacere per il pesante ko di Monopoli ha lasciato ormai spazio alla voglia di riscatto in casa di un Benevento che, dopo il passo falso di domenica scorsa, vuole immediatamente riprendere la propria marcia da piani alti. Farlo nella giornata dello scontro diretto tra Picerno e Avellino e della delicata trasferta della capolista Juve Stabia sul campo del Messina, permetterebbe alla Strega in un solo colpo di cancellare i graffi lasciati dalla sconfitta del ‘Veneziani’ e soprattutto di disegnare una classifica ancora migliore rispetto a quella attuale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia