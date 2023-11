Tuffi: gli azzurri tornano in gara a Madrid, confermato il gruppo di Fukuoka

Roma, 24 nov. – (Adnkronos) – Quattro mesi dopo i mondiali di Fukuoka, che hanno regalato due medaglie di bronzo, quattro pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 e l’ingresso in nove finali su dodici (l’Italia non era iscritta nel sincro dalla piattaforma femminile), torna in scena l’Italtuffi del direttore tecnico Oscar Bertone. L’occasione è la prima tappa dell’International Diving Meet (ex Grand Prix) in programma a Madrid dall’1 al 3 dicembre; circuito che arriverà poi in Italia dal 28 al 30 giugno (data provvisoria) a Bolzano – finalmente si dovrebbe tornare a gareggiare all’aperto nella piscina del Lido – in quello che si preannuncia come l’ultimo test prima delle Olimpiadi di Parigi. Per i tuffi una stagione lunghissima e piena d’impegni che avrà a Febbraio i Mondiali di Doha e forse in primavera, ma la LEN fatica a prendere una decisione che tiente tutto il movimento in bilico, i campionati europei. La nazionale di tuffi si presenterà a Madrid con gli stessi elementi che hanno fatto faville in Giappone, ad eccezione di Chiara Pellacani che si trova negli Usa a Miami e di Matteo Santoro che proseguirà gli allenamenti all’Acquacetosa, insieme ai tecnici Alice Palmieri e Nicola Marconi.

Questi gli azzurri per Madrid: Elena Bertocchi (Esercito/Canottieri Milano), Maia Biginelli e Riccardo Giovannini (Fiamme Oro), Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi), Andreas Sargent Larsen (Fiamme Oro/CC Aniene), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene), Eduard Timbretti Gugiu (Esercito/Blu 2006) e Giovanni Tocci (Esercito/AQA). Nello staff, oltre al direttore tecnico Oscar Bertone, i tecnici Tommaso Marconi, Francesco Dell’Uomo, Benedetta Molaioli, Claudio Leone e il fisioterapista Ciro Orabona. “Finalmente dopo tanti allenamenti, ci sarà un test per valutare lo stato di forma attuale a circa due mesi dall’inizio dei Mondiali -dice Bertone-. Sono curioso di vedere il nostro livello, rispetto alle altre potenze internazionali. I ragazzi stanno tutti bene; durante la preparazione non abbiamo avuto grossi problemi e tutto è filato liscio. Mancheranno, ma era previsto, solo Chiara e Matteo che ritroveremo più avanti”.