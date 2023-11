Malaga, 24 nov. – (Adnkronos) – L’Australia conduce per 1-0 sulla Finlandia dopo il primo singolare della semifinale di Coppa Davis in corso a Malaga. Alexey Popyrin, numero 40 del mondo, supera Otto Virtanen, numero 171 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-2. Tra pochi minuti in campo il secondo singolare tra l’aussie Alex De Minaur, numero 13 del mondo ed Emiil Ruusuvuori, numero 69 del ranking Atp.