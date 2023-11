Con delibera di giunta comunale, il governo cittadino del sindaco Giovanni Caporaso ha provveduto a dare indirizzo all’area tecnica progettuale per la candidatura dell’intervento inerente i lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico ed altri interventi che andranno ad incidere all’edificio scolastico adibito a Scuola Secondaria di Primo Grado, sita in Via Turistica del Lago.

