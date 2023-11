Roma: musicista morto dopo pestaggio a Monti, confermate tre condanne in Appello’**

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato le condanne a 14 anni per tre dei quattro imputati nel processo per il pestaggio avvenuto il 26 giugno del 2011 al rione Monti, a Roma, contro il musicista Alberto Bonanni, morto nel 2014 dopo 3 anni di coma. Si tratta di Carmine D’Alise, Christian Perozzi e Gaetano Brian Bottigliero. I giudici hanno riconosciuto invece le attenuanti per Massimiliano Di Perna, la cui condanna è stata ridotta a 11 anni e 4 mesi. Tutti e quattro, accusati di omicidio volontario, erano stati condannati a 14 anni in primo grado.

Gli imputati erano stati già condannati in via definitiva per tentato omicidio ma dopo la morte di Bonanni la Procura di Roma aveva riqualificato il fatto contestando l’accusa di omicidio volontario. I fatti erano avvenuti nella notte del 26 giugno del 2011, mentre Bonanni si trovava nella movida del quartiere Monti con alcuni suoi amici quando venne violentemente aggredito e pestato a calci e pugni, finendo in coma.