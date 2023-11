Si va in continuità, con la conferma degli uscenti, ossia Antonio Capuano e Umberto Panunzio. Oltre al “sacrificio” volontario da parte di Mara Franzese e Loredana Iannelli che, così come accadde ad Annalisa Tomaciello due anni fa, non dovranno votare neppure per loro stesse. Sono in lista solo per contribuire a rispettare le differenze di genere nelle candidature al consiglio provinciale. Queste, le decisioni assunte ieri pomeriggio dai gruppi mastelliani al Comune di Benevento, in una riunione che ha segnato l’esordio quale segretario cittadino di Cosimo Lepore, ex pluriassessore che si orienta ad occhi chiusi nei meandri di Palazzo Mosti.

