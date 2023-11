Mare, Musumeci: “Primi dicembre riunione Comitato per piano strategico”

Roma, 24 nov. – (Adnkronos) – “I primi di dicembre riunirò il Comitato interministeriale per le politiche del mare per definire una bozza di piano strategico. Il nostro Paese può diventare leader. Sono convinto che tanto lo spazio quanto il mare debbano promuovere interconnessioni perché l’uno è utile all’altro e viceversa. E’ un nuovo spazio economico assai ampio in cui l’industria italiana può davvero trovare spazio, può affermarsi nella leadership. Serve anche sul piano della sicurezza militare perché dobbiamo, in questo momento di grandi tensioni geopolitiche, guardare al mare e allo spazio non soltanto come opportunità, come risorsa di crescita ma anche per definire una serie strategia di difesa”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile e delle politiche del mare Nello Musumeci a margine dell’evento Space and Blue presso il Mimit.