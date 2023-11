Leclerc sfreccia nel venerdì di Abu Dhabi, Sainz a muro

YAS MARINA (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Venerdì di libere ad Abu Dhabi nel segno della Ferrari. L'ultimo weekend del campionato di Formula Uno vede Charles Leclerc – che nelle FP1 aveva lasciato il volante a Robert Shwartzman, ottavo – fare segnare il miglior tempo di giornata nella seconda sessione, sul circuito di Yas Marina, in 1'24"809. Il monegasco precede di appena 43 millesimi la McLaren di Lando Norris, mentre è terza la Red Bull di Max Verstappen, anche lui abbastanza vicino (+0"173). Male invece Carlos Sainz: settimo nella sessione mattutina guidata dalla Mercedes di George Russell (1'26"072), lo spagnolo finisce contro il muro in entrata di curva 3 a nemmeno dieci minuti dal via delle FP2, causando la bandiera rossa che per circa venti minuti ha interrotto l'attività della vetture in pista. Quarta sulla griglia dei tempi l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas, seguita dalla Red Bull di Sergio Perez (+0"303) con Russell sesto (+0"313). Ottava l'altra Mercedes di Lewis Hamilton, preceduta in settima posizione dall'Alfa Romeo di Guanyu Zhou, in chiusura di top ten ci sono Pierre Gasly (Alpine) e Oscar Piastri (McLaren).

