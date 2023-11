Immobili intestati alle figlie per evitare sequestri: l’accusa al sindaco di Campoli, Grasso

“Compravendita simulata, relative a ventiquattro immobili, in favore delle due figlie, per evitare possibili sequestri giudiziari” configurando “trasferimento fraudolento di valori”: questo il dettaglio delle accuse contestate al sindaco di Campoli del Monte Taburno, Tommaso Nicola Grasso (difeso dall’avvocato Mario Izzo), nell’inchiesta di Procura e Guardia Finanza di Napoli, rispetto all’ipotizzato ampio circuito fraudolento con diversi altri indagati nel comparto del commercio dei carburanti, con danno fiscale per l’erario valutato in 150 milioni di euro.

