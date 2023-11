Governo: Renzi, ‘su Lollobrigida non ci fermeremo, macroscopico abuso potere’

Roma, 24 nov (Adnkronos) – “La verità è che quello di Lollobrigida è un macroscopico abuso di potere. E c’è l’arroganza di chi pensa di potersi permettere tutto. Il potere senza pudore”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

“Qualcuno mi ha detto: perché non lo hai attaccato in Aula? Perché io rispetto le regole del Parlamento. Ieri il Question Time era sul caro prezzi e io ho parlato di questo (la Meloni no, ma ognuno ha il suo stile. E chi non ce l’ha, come il coraggio di don Abbondio, non può darselo). Quando verrà il tempo di parlare di Lollobrigida, ne parleremo. Siamo stati i primi a portare in Parlamento il caso, non ci fermeremo adesso”, aggiunge il leader di Iv.