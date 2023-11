Governo: Meloni, ‘popolo che si rimbocca maniche, riscopriamo orgoglio di ciò che siamo’**

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – La Lombardia, “è uno dei motori dell’economia italiana ed europea, una regione traino” che”, nonostante la “difficile congiuntura” è stata “capace di reagire”. “È la regione traino dell’export nazionale, ospita la Borsa italiana e le principali imprese a partecipazione estera nazionali, ha il più alto numero di consolati al mondo e si è sempre contraddistinta come polo di innovazione e di avanguardia”. Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio indirizzato al ‘Lombardia World Summit 2023’.

Il suo “è un modello che racconta una storia tutta italiana. Una regione che è un simbolo dell’unità nazionale”, con “italiani arrivati da ogni parte di Italia che hanno trovato la loro strada costruendo un futuro migliore per le loro famiglie. Ecco perché la Lombardia è uno degli esempi di quello che sappiamo e possiamo essere come italiani, un grande popolo che si rimbocca le maniche”, che come comunità nazionale raggiunge l’eccellenza” coniugando “innovazione e tradizione” ed è ancora “capace di stupire”. Da qui si può partire “per riscoprire l’orgoglio di ciò che siamo e ritrovare insieme nuove idee, nuovi stimoli, nuove strade per fare dell’Italia una nazione sempre più rispettata e apprezzata nel mondo”.