Governo: ‘Il Foglio’, Talò coordinatore politica militare alla Difesa, poi all’Ispi

L’ambasciatore Francesco Talò, dimissionario per via dello scherzo telefonico del duo comico russo di Vovan&Lexus ai danni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da tre giorni ha lasciato Palazzo Chigi per andare a ricoprire il ruolo di coordinatore della politica militare al ministero della Difesa con Guido Crosetto. Lo riporta ‘Il Foglio’, che racconta di una lettera con cui la premier, nei giorni scorsi, ha ringraziato il suo ex consigliere diplomatico, etichettandolo come un ‘vero patriota’ e lodando i suoi quasi quarant’anni di carriera diplomatica, al netto dell’inciampo che lo ha costretto al passo indietro.

Secondo i Foglio, la carriera di Talò andrà avanti: per lui sarebbe già pronta la presidenza dell’Ispi, l’istituto italiano che si occupa di analisi geopolitica e geoeconomica a livello internazionale con attività di ricerca e pubblicazioni.Talò dovrebbe prendere il posto di Giampiero Massolo, all’Ispi dal 2017 e dal 2022 ai vertici di Atlantia, oltre che presidente del comitato per la candidatura di Roma all’Expo 2030.