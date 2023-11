Governo: Ascani (Pd), ‘1 fiducia ogni 10 giorni, in un anno Meloni battuto ogni record’

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Una fiducia ogni dieci giorni. E non siamo in fase emergenziale come coi governi Draghi e Conte II. Il Parlamento svuotato, ridotto a passacarte del governo. Giorgia Meloni in un anno soltanto è riuscita a battere tutti i record. Negativi”. Così Anna Ascani del Pd, vicepresidente della Camera, su twitter rilanciando un post di Youtrend nel quale si riporta come il governo Meloni con “quota 9 fiducie in 398 giorni” ha ‘battuto i governo Conte 1 (13), Conte 2 (31) e Draghi (35).