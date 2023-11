Comuni: 30 anni dell’elezione diretta dei sindaci, evento con Rutelli a Roma

Roma, 24 nov (Adnkronos) – Lunedi 4 febbraio appuntamento speciale all’Auditorium-città della musica: dalle 9,30 alle 13,30, nella sala Petrassi, si terrà un incontro pubblico in occasione dei 30 anni della prima elezione diretta del sindaco (dicembre 1993).

Un comitato di volontari e personalità si è impegnato (con il supporto della Scuola di servizio civico) ad organizzare l’iniziativa. In queste ore si continuano a raccogliere testimonianze, video, immagini e a preparare uno strumento inedito: una Mappa digitale della città con le principali realizzazioni compiute tra il dicembre 1993 e il gennaio 2001 dalle amministrazioni guidate da Francesco Rutelli.

Un sito web è stato aperto, e verrà gradualmente implementato con i contributi che stanno pervenendo da molti protagonisti e testimoni di quella stagione politico-amministrativa (www.93roma23.it). I promotori hanno messo subito in chiaro quello che non sarà l’appuntamento del 4 dicembre: non sarà un’autocelebrazione (ci sarà spazio per la satira e l’ironia); non sarà guidato dalla nostalgia (molti contenuti e spunti saranno utili per la Roma di oggi e di domani); non vi sarà alcun proposito politico rispetto alle prospettive attuali e future.

(Adnkronos) – Sarà certamente un evento ricco di contenuti e interventi, che farà emergere la forza del gioco di squadra. Con la guida di Rutelli, una notevolissima compagine di amministratrici e amministratori ha affrontato le grandi sfide per la Capitale, sino alla conclusione del grande Giubileo del duemila, spiegano ancora gli organizzatori.

La formula della mattinata sarà ‘Il nostro alfabeto per Roma’. Con una successione di interventi, video, immagini, testimonianze che saranno in ordine alfabetico, per temi. Ogni ospite legherà il proprio intervento a un argomento di interesse generale, suggestivo, provocatorio. Con molte sorprese, dalla lettera A alla Z, concludono.