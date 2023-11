Cecchettin: Zaia apre evento con Meloni ricordando Giulia, ‘non chiamiamoci fuori’**

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “In Veneto non stiamo vivendo un bel momento, è doveroso, e lo faccio col cuore, ricordare Giulia. Non possiamo non ricordarla, è una nostra cittadina, ci stringiamo alla sua famiglia, che ha vissuto l’orrore e ora vive un dolore inimmaginabile”. Bene il lavoro tra i giovani contro la violenza su donne, “ma noi adulti non ci possiamo chiamare fuori, serve un lavoro di squadra e di comunità”, che isoli sia il “cavernicolo che si comporta male con le donne, sia chi” è alle prese con la “malattia mentale, perché spesso si tratta anche di questo”. Così il governatore del Veneto Luca Zaia, aprendo l’evento a FieraVerona con la premier Giorgia Meloni per la firma dell’Accordo per la coesione con la Regione Veneto. Zaia invita a combattere tutti insieme affinché “Giulia non sia derubricata come la 105esima vittima. La premier Meloni la conosco, siamo stati anche ministri insieme, è una donna determinata, saprà interpretare il nuovo corso anche rispetto a questo”.