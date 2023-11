Milano, 24 nov. – (Adnkronos) – “Camarda? Il talento non ha età, dobbiamo essere bravo ad accompagnarlo, è un ragazzo giovane, ma maturo. E’ pronto a darci una mano”. Così l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina, in merito alla convocazione del 15enne Francesco Camarda.