Quando tutti temevano l’ennesima trasferta con limitazioni per i tifosi del Benevento, è arrivata una prima buona notizia in vista del derby con la Juve Stabia, in programma il prossimo 3 dicembre alle 16 allo stadio ‘Romeo Menti’ di Castellammare. Per l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive il match non è da considerare a rischio: delle 130 gare in programma dal 24 novembre al 7 dicembre analizzate nella riunione di mercoledì pomeriggio, non rientra infatti la sfida tra Vespe e Strega che potrebbe mettere in palio il comando solitario della classifica del girone C di Serie C.

