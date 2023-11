Asl, Regione spinge al ridimensionamento: massimo otto unità operative complesse

Nella delibera di Giunta Regionale approvata il 25 ottobre del 2023 e avviata ieri verso la pubblicazione al bollettino normativo regionale, per l’atto aziendale dell’Asl di Benevento approvati indirizzi di redazione dell’atto di programmazione che stabiliscono che alla stessa azienda sanitaria “tenuto conto delle peculiarità del contesto, come già previsto per le Aziende Ospedaliere, per le Aziende Ospedaliere Universitarie e per l’IRCCS, venga applicato il principio secondo il quale il conteggio delle Unità Operative Complesse non sia comprensivo dei servizi centrali, tecnici, professionali e amministrativi, ma di quanto strettamente necessario per assicurare il buon andamento e l’efficacia della gestione dell’Azienda, e comunque entro il numero massimo di 8 Unità Operative Complesse”.

