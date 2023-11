‘Artigiano in fiera’, campagna 2023 realizzata in collaborazione con Ied Milano

Milano, 24 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Anche quest’anno il percorso di avvicinamento ad ‘Artigiano in Fiera’ 2023 sposa il talento dei giovani. La ventisettesima edizione della manifestazione, in programma da sabato 2 a domenica 10 dicembre 2023, a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30, è annunciata dalla consueta campagna pubblicitaria realizzata, per il secondo anno consecutivo, in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design. “I giovani artigiani – afferma Antonio Intiglietta, presidente Ge.Fi. Gestione Fiere Spa – sono tra i protagonisti della prossima edizione di ‘Artigiano in Fiera’. I lavori che abbiamo potuto apprezzare e valutare già la scorsa estate hanno tutti centrato la rappresentazione dei valori della nostra fiera: bellezza, originalità, unicità”.

La campagna di comunicazione di ‘Artigiano in Fiera’ 2023, pianificata insieme all’agenzia Different, è già visibile con affissioni su mezzi di trasporto, web, social, carta stampata, circuiti di videocomunicazione nelle stazioni ferroviarie di Milano e della Lombardia. La campagna ideata in collaborazione con Ied Milano, ha visto l’attivazione di un contest a cui hanno partecipato tredici giovani, tra studentesse e studenti di Fotografia, Graphic Design e di Illustrazione e Animazione che hanno proposto al loro visione della manifestazione con 27 artwork. Il manifesto scelto è firmato dalla giovane designer Lara Montresor, 24enne originaria di Valeggio sul Mincio, e rappresenta un artigiano intento a trainare un carro pieno di prodotti, simboleggiando così la ricchezza delle proposte e della creatività che oltre 2.500 espositori riescono ad esprimere per nove giorni in Artigiano in Fiera.

L’ingresso ‘Artigiano in Fiera’ è gratuito, semplice e veloce. A tutti gli iscritti alla community di Artigiano in Fiera (visitatori delle ultime edizioni e clienti della piattaforma digitale) è stato inviato direttamente via e-mail il pass gratuito per accedere alla fiera, valido tutti i giorni e per più ingressi. Chi, invece, non si è mai registrato ad Artigiano in Fiera può scaricare il pass gratuito sul sito artigianoinfiera.it in pochi click. Ulteriori dettagli e aggiornamenti sono sul sito ufficiale artigianoinfiera.it e sui canali social della manifestazione.