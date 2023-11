Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Grazie per il suo ricordo” di Giulia Cecchettin, “non è oggetto del question time” la violenza sulle donne “ma voglio ringraziare tutti i gruppi per il lavoro che tutti hanno fatto per le norme a contrasto” della violenza di genere. E’ la prova che “esiste un terreno sul quale siamo in grado di lavorare insieme, e su questo terreno noi siamo sempre a disposizione”. Lo dice la premier Giorgia Meloni nel corso del question time al Senato.