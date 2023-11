Malaga, 23 nov. – (Adnkronos) – L’Italia vola in semifinale di Coppa Davis, grazie alla vittoria per 2-1 sull’Olanda a Malaga. Dopo che i due singolari terminano con un successo per parte è il doppio a regalare il passaggio del turno agli azzurri. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego superano Wesley Koolhof e Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 25 minuti. L’Italia aspetta in semifinale (sabato 25 novembre alle ore 16) la vincente del match tra Serbia e Gran Bretagna.