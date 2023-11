Malaga, 23 nov. – (Adnkronos) – Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. E’ questa la coppia scelta dal capitano azzurro Filippo Volandri per il doppio che deciderà il quarto di finale di Coppa Davis contro l’Olanda a Malaga. Per gli orange in campo Wesley Koolhof e Tallon Griekspoor. Il match inizierà tra pochi minuti.