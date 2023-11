Le dimissioni burla di Gigi Scarinzi. Ancora ieri mattina, l’interessato ha riaffermato che sono “irrevocabili” ma, a distanza di tre settimane dall’annuncio, il disimpegno non è stato ancora formalizzato. Scarinzi, come ha avuto modo di ripetere nel corso dello scontro polemico di ieri con Luigi Perifano, ha inviato una pec alla segreteria del sindaco, ma non al destinatario ufficiale, al presidente del consiglio Renato Parente. Pertanto, di che parliamo?, gli ha fatto notare il portavoce di Alternativa per Benevento.

