Salario minimo: Rizzetto (Fdi), ‘nessun blocco in commissione, in aula il 30 novembre’

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Nessun blocco nei confronti della maggioranza da parte delle opposizioni si è verificato in Commissione lavoro, anzi, sto ampliando al massimo la discussione nel rispetto dei tempi e lo avrei fatto anche nella giornata di domani, ma alcuni colleghi avevano già calendarizzato impegni di partito. Devo traghettare il provvedimento in Aula il 30 novembre e dare mandato al relatore qualche ora prima: questo è quanto sto facendo, esattamente come da accordi in ufficio di presidenza. Pertanto sono strumentali e demagogiche alcune dichiarazioni che arrivano dalle opposizioni”. Così il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (FdI).