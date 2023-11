Russia: Putin arriva a Minsk per il vertice Csto

Minsk, 23 nov. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Minsk, in Bielorussia, per prendere parte al vertice dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Csto). Alla sessione del Consiglio del Csto parteciperanno il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev, il leader kirghiso Sadyr Japarov e il presidente tagico Emomali Rahmon. L’incontro è ospitato da Alexander Lukashenko, presidente della Bielorussia, quest’anno presidente della Csto.

Secondo il servizio stampa del Cremlino, l’ordine del giorno comprende “l’ulteriore miglioramento del sistema di sicurezza collettiva, nonché questioni di attualità internazionale e regionale”. Prima del vertice, Minsk ha ospitato un incontro congiunto dei massimi diplomatici e funzionari militari e di sicurezza dei paesi membri del Csto per discutere dei cambiamenti nella situazione militare e politica regionale.