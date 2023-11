Manovra: Boschi (Iv), ‘pagata da donne e famiglie’

Roma, 23 nov (Adnkronos) – “Una manovra pessima che fa pagare un prezzo molto alto alle donne e alle famiglie. È la manovra delle tasse”. È il giudizio sulla Legge di Bilancio che la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi ha espresso durante l’intervista a Rainews24

“Nonostante tutti i proclami del governo Meloni il conto – sottolinea – viene fatto pagare alle donne sia quando si tratta di peggiorare le condizioni di pensionamento sia quando si aumentano le tasse sui beni di prima necessità per l’igiene femminile, sui pannolini, sul latte in polvere. Tutte spese che incidono sulle famiglie, in particolare quelle con figli, in modo significativo. E poi è una manovra che penalizza la categoria dei medici e che non mette risorse sulla sanità, perché il presunto aumento verrà assorbito dall’inflazione e dal costo dell’energia”.

“Abbiamo presentato emendamenti per migliorarla e per rafforzare le risorse sulla sanità, che deve essere garantita su tutto il territorio nazionale. Non può più accadere che un bambino si salvi o meno a seconda del luogo in cui nasce perché gli screening neonatali non sono previsti in egual misura in tutte le regioni”, conclude.