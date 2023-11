Lavoro: Schlein, ‘Pd sta studiando proposta per riduzione orario di lavoro’

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Stiamo discutendo su come riscrivere le politiche fiscali europee. Non facciamo l’errore di tornare alla cieca austerità ma proviamo a proseguire nel segno di allargare il margine degli investimenti comuni. Anche il Pd sta riflettendo su una proposta di riduzione di orario di lavoro a parità di salario . E’ un bel modello su come s può fare bene anche al pianeta, un esempio di cambiamento del modello di sviluppo”. Così la segretaria Pd Elly Schlein parlando al convegno ‘Il verde e il rosso per il futuro dell’Europa: Italia e Germania tra occupazione e transizione verde’.