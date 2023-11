Come era già stato anticipato dalla nostra testata, era facile prevedere una stagione di furti alquanto intensa in quel di Sant’Agata de’ Goti. Le premesse di qualche giorno addietro non hanno tradito le aspettative. Una pistola semiautomatica, dieci cartucce, un fucile semiautomatico e vari monili in oro e contanti sono stati l’oggetto di un nuovo blitz consumato dai malviventi nella serata di Martedì nel Centro saticulano.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia