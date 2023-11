Daily Crown: costumi e accessori di ‘The Crown’ all’asta a febbraio

Londra, 23 nov. (Adnkronos) – Abiti da ballo e cani corgi di porcellana potranno essere acquistati dai fan di ‘The Crown’, assieme a costumi, accessori e scenografie della famosa serie Netflix, durante le aste organizzate online e a Londra da Bonhams. Saranno 450 i lotti messi in vendita, fra i quali figurano le riproduzioni della toletta di Elisabetta II, della Jaguar verde della principessa Diana e persino del cancello di Buckingham Palace, utilizzato per la serie.

I pezzi che andranno all’asta saranno esposti gratuitamente al pubblico dalla casa britannica Bonhams nelle sue sedi di New York, Los Angeles, Parigi e Londra, prima di essere venduti all’asta nella capitale britannica il 7 febbraio. Alcuni pezzi saranno proposti anche online, tra il 30 gennaio e l’8 febbraio.

Il ricavato dell’asta ‘in presenza’ a Londra andrà agli studenti della National Film and Television School, con cui collabora la casa britannica Left Bank Pictures che produce ‘The Crown’. Circa 11,1 milioni di spettatori hanno già visto i primi episodi della sesta e ultima stagione di questa serie pluripremiata, spesso criticata per il suo adattamento alla realtà storica.