Consap: Tajani, ‘condividiamo i valori della dimora e della formazione’

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Mi sento di condividere un aspetto delle idee esposte dal presidente di Consap Sestino Giacomoni, quello che riguarda la casa, che per noi italiani è la ‘dimora’, intesa come luogo dei nostri ricordi e delle nostre radici. Dobbiamo permettere ai giovani di poter avere la loro dimora, perché avere una casa di proprietà rappresenta avere una base solida, da dare anche ai figli”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo alla conferenza per i 30 anni di Consap, la Concessionaria per i Servizi assicurativi pubblici, a Roma presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.

“Per questo motivo – ha ricordato Tajani – Silvio Berlusconi si è battuto contro la tassa di successione, perché la casa rappresenta il sacrifico di tanti italiani. La casa, la dimora, non è soltanto una questione economica, ma è molto di più. Questa idea, da promuovere, è gemella del’idea di rilanciare il fondo per gli studenti meritevoli. Non dobbiamo essere egoisti e pensare solo a noi, ma al futuro dei nostri figli. Il tesoro che nessuno può toglierci è quello dell’educazione e della formazione. Un patrimonio che ti può permettere di andare a lavorare in molti posti. I valori sono la solidità della casa e della formazione ed è questo l’aiuto che Consap può dare. La dimora e la formazione sono valori e aiutare a portarli avanti significa promuovere la persona, che deve stare sempre al centro, e che va valorizzata. Anche chi non ha la possibilità di competere va messo nelle condizioni di farlo. Dobbiamo dare a tutti la stessa base di partenza”.

“Una volta che sei formato – ha concluso il ministro – il tuo curriculum rimane come parte della tua identità personale, che va anche nella direzione della valorizzazione del nostro Paese ed è in sintonia con il sentimento comune italiano. Dobbiamo essere competitivi, lo studio è anche capire i limiti etici dell’intelligenza artificiale, serve a valutare ciò che accade. Sono dalla vostra parte come vice premier e ministro, ma anche come padre di famiglia. Dobbiamo guardare avanti, stando dalla parte dei giovani e dando loro una prospettiva. La Consap svolgerà un ruolo importante facendo parte del mosaico dell’Italia che il governo ha il dovere di costruire”.