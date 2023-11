Calcio: Spalletti, ‘Zaniolo può fare il centravanti’

Roma, 23 nov. – (Adnkronos) – “Per me Zaniolo può fare il centravanti, potrebbe avere un futuro importante”. Così il ct della nazionale italiana Luciano Spalletti a margine dell’evento ‘L’Europa di Domani’ a Roma. “È chiaro che senza gol facciamo poca strada nel calcio, ma noi li abbiamo chi li fa: qualcuno lo abbiamo anche lasciato a casa come Immobile e Retegui, ma sono calciatori che apprezziamo e conosciamo molto bene – aggiunge Spalletti – I tre che c’erano, Scamacca, Raspadori e Kean, ho imparato ad apprezzarli in una conoscenza approfondita. Hanno potenzialità diverse e importanti”.