Il senso di vuoto dopo il rovinoso capitombolo di Monopoli è durato qualche giorno. Il Benevento riparte e lo fa con l’intenzione di trasformare i travasi di bile per la pesante sconfitta di domenica scorsa in energia positiva per affrontare al meglio il match casalingo contro il Monterosi Tuscia, sfida che la truppa giallorossa non può permettersi di sbagliare. L’umore è quello giusto in casa Strega, il ko non pare aver intaccato lo spirito di Marotta e compagni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia