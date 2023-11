Alluvione: Meloni, ‘no promesse mancate né distrazione, da governo misure eccezionale

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – Sull’alluvione in Emilia Romagna, “da parte del governo non c’è stata nessuna promessa mancata o distrazione. Segnalo sommessamente che la piattaforma Sfinge, per presentare le domande di risarcimento e di competenza della Regione Emilia Romagna, è operativa solo dal 15 novembre scorso, due mesi dopo l’ordinanza del commissario Figliuolo. Senza operatività” della piattaforma “è impossibile quantificare il fabbisogno finanziario. Il governo sta ancora aspettando, inoltre, la ricognizione dei danni dell’Emilia Romagna. Il governo ha agito con il massimo sforzo, senza polemica, guardando ai bisogno di cittadini e non al colore politico dell’interlocutore istituzionale, ma mi rendo conto che non è costume diffuso”. Punge così la premier Giorgia Meloni durante il question time al Senato.